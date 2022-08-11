Серпень, 11 в 15:50

Укрзалізниця у четвер, 11 серпня, запустила власний мобільний застосунок. З його допомогою користувачі зможуть купувати квитки та отримувати сповіщення про рейси.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Укрзалізниця.

Тепер у додатку громадяни можуть:

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придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;

повернути квитки;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;

знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Зазначимо, що тестування застосунку провели в липні. А з 11 серпня його зможуть завантажити та користуватися всі користувачі на AppStore та Google Play Market.

У компанії наголосили, що Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною – будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні.

Водночас Федоров додав, що під час повномасштабної війни Укрзалізниця стала одним із найважливіших елементів критичної інфраструктури.

– Вони евакуювали тисячі людей із зони бойових дій та разом із нами організували виплати ВПО просто на вокзалах. А зараз тестуємо інтернет від Starlink у потягах, щоб ви завжди могли бути на зв’язку, – каже він.

Крім того, наступним етапом діджиталізації Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу тощо.

Джерело: Михайло Федоров, Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця