Серпень, 11 в 15:35

Популярна мережа ресторанів McDonald’s відновлює свою роботу в Україні. Про це офіційно заявили представники компанії.

Зазначається, що спершу McDonald’s запрацює у Києві та західній частині України.

– Ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів, – йдеться у заяві.

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Очільник МЗС Дмитро Кулеба подякував керівництву McDonald‘s за рішення відновити роботу в Україні.

– Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України, – написав він.

Зазначимо, що мережа ресторанів McDonald’s призупинила свою роботу в Україні одразу після повномасштабного вторгнення російських військ.