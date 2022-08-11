Не врятує жоден сонцезахисний крем: Міноборони України потролило росіян щодо відпочинку у Криму

Серпень, 11 в 15:22

Міноборони України тонко натякнуло росіянам, що відпочинок в анексованому РФ Криму може закінчитися несподіванкою, від якої не врятує жоден сонцезахисний крем.

– Ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть неприємних спекотних літніх канікул. Тому що жоден сонцезахисний крем не захистить їх від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому росіянами Криму у вівторок, 9 серпня, пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.

До того ж, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у Криму йде така сама оборонна війна, як і в Херсонській області та в Запорізькій, тож там у будь-якому разі рано чи пізно будуть траплятися такі ексцеси.

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Джерело: Міноборони України

Фото: tZE inform