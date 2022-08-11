Серпень, 11 в 19:25

Повномасштабна війна Росії “дозволила” їй взяти під контроль території з корисними копалинами.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на аналіз, проведений канадською фірмою геополітичних ризиків SecDev.

Україна володіє одними з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, невикористаними родовищами літію та величезними родовищами вугілля. Разом це все коштує десятки трильйонів доларів.

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Левова частка родовищ вугілля, важливого для сталеливарної промисловості України, зосереджена на Сході, де Росія захопила найбільше територій.

Зазначається, що Росія також багата на природні ресурси. Але, захопивши родовища в Україні, Росія прагне підірвати українську економіку.

Якщо Москві вдасться анексувати захоплені області, то Київ назавжди втратить доступ майже до двох третин своїх родовищ.

Україна також втратить запаси природного газу, нафти та рідкісноземельних мінералів, необхідних для низки високотехнологічних компонентів. А це може змусити Західну Європу імпортувати із Росії та Китаю.

Аналіз SecDev показує, що РФ контролює українські території з покладами енергоресурсів, металів та мінералів, які оцінюють як мінімум у $12,4 трлн. І це лише половина доларової вартості 2 209 родовищ, повідомляє канадська компанія.

Крім того, що у світі Україна займає одні з основних позицій у виробництві сільгосппродукції, в нашій країні є поклади 117 зі 120 мінералів і металів, які найбільш використовуються.

Росія ж захопила 63% вугільних родовищ, 11% родовищ нафти, 20% родовищ природного газу, 42% покладів металів та 33% рідкісноземельних та інших важливих корисних копалин, включаючи літій.

Москва також взяла під контроль низку родовищ: 41 вугільне, 27 газових, 14 пропанових, дев’ять нафтових, шість залізорудних, два родовища титанової руди, два родовища цирконієвої руди та по одному родовищу стронцію, літію, урану та золота.

Країна-агресор тепер контролює значні поклади вапняку, який широко використовується у виробництві сталі.

Повномасштабна війна все далі погіршує ситуацію української економіки.

Наприклад, польсько-українська інвестиційна компанія Millstone & Co у 2021 році уклала угоду з австралійською компанією на активне дослідження двох нерозроблених покладів літію. Але війна, що почалася у лютому, заморозила плани компанії.

Аналітики кажуть, що ліцензії на інші родовища корисних копалин тепер торгуються з великими дисконтами, оскільки інвестори мають сумніви щодо доцільності видобутку.

Близько 30 млрд тонн українського вугілля зараз перебуває під контролем Росії. Аналітики SecDev оцінюють ці поклади у $11,9 трлн.

Зазначається, що у сталеливарній промисловості залучено майже 4 млн українців. Але два найбільші сталеливарні заводи були зруйновані або захоплені під час боїв у Маріуполі. Інші заводи скоротили виробництво.

Воєнне вторгнення Росії на Схід України у 2014 році призвело до того, що Києву довелося імпортувати вугілля. Наприклад, у 2021 році 40% спожитого вугілля Україна завезла з інших країн.

Через війну на 60-70% впало виробництво сталі, оскільки немає доступу до якісного вапняку. Щоб повернутися до довоєнних норм виробництва, Україні потрібно імпортувати вапняк.

Аналітики зазначають, що якщо для України втрати земель та природних ресурсів стануть безповоротними, то країні доведеться змінювати напрямки своєї економіки. За попередніми оцінками, ціна такої перебудови може коштувати понад $750 млрд.