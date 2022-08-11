Серпень, 11 в 17:16

Після вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму росіяни почнуть зневірюватися у власній армії.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він пояснив, що росіяни, які на той момент відпочивали в Криму, почнуть поширювати інформацію про вибухи, які бачили на власні очі, по різних регіонах РФ.

– У всіх буде одне питання: А де ж наша ППО? Тобто та протиповітряна, протиракетна система, якою так вихвалялися росіяни, її просто банально не існує. Вони розуміють, що військова техніка не найкраща, армія не найкраща в світі, і ці сумніви будуть, як іржа, роз’їдати суспільство, – додав експерт.

За словами Ступака, Україна вже кілька тижнів знущається над російськими системами протиповітряної оборони.

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Наші військові їх або знищують, або обходять. Експерт наголосив, що весь той маркетинг, який Росія створювала навколо своїх систем, провалюється.

Тому у росіян складається думка, що по телевізору їм не кажуть всю правду. Іван Ступак переконаний, що в подальшому це матиме позитивний вплив для України.