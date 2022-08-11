У Харкові окупанти випустили в небо освітлювальні боєприпаси
Ввечері 11 серпня у Харкові російські окупанти випустили в небо освітлювальні боєприпаси.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
Водночас у мережі харків’яни публікують фото та відео, на яких зафіксоване використання заборонених боєприпасів.
Зазначимо, що у своєму озброєнні РФ має та використовує проти України запалювальні боєприпаси 9М22С з реактивних систем залпового вогню.
Запалювальна зброя призначена для знищення особового складу, ушкодження озброєння та військової техніки, споруд та інших об’єктів. Ефект від неї часто плутають з фосфорними боєприпасами.
Застосування запалювальних боєприпасів в Україні задокументовано ще у 2014 році. У 2022 році вони були використані ворогом в районі Попасної та у Маріуполі.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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