Серпень, 11 в 19:55

У Мар’їнці Донецької області поліцейське авто під час евакуації цивільних потрапило під обстріл, в результаті чого було поранено двох поліцейських.

Окупанти вдарили по Мар’їнці з артилерії, снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент в салоні було п’ятеро літніх людей, вони не постраждали.

Двоє з трьох правоохоронців отримали осколкові поранення, водію перебило артерію. Попри кровотечу, вони продовжили рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця. Наразі вони перебувають у лікарні.

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У Мар’їнці окупанти обстріляли авто поліції під час евакуації населення / 4 фотографии

Такі злочини російські військові вчиняють далеко не вперше. 31 липня російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області.

Джерело: поліція Донецької області