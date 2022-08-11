У Мар’їнці окупанти обстріляли авто поліції під час евакуації населення
Фото: Нацполіція
У Мар’їнці Донецької області поліцейське авто під час евакуації цивільних потрапило під обстріл, в результаті чого було поранено двох поліцейських.
Окупанти вдарили по Мар’їнці з артилерії, снаряд розірвався біля поліцейського автомобіля. У цей момент в салоні було п’ятеро літніх людей, вони не постраждали.
Двоє з трьох правоохоронців отримали осколкові поранення, водію перебило артерію. Попри кровотечу, вони продовжили рух, доки не доставили евакуйованих до безпечного місця. Наразі вони перебувають у лікарні.
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У Мар’їнці окупанти обстріляли авто поліції під час евакуації населення / 4 фотографии
Такі злочини російські військові вчиняють далеко не вперше. 31 липня російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області.
Джерело: поліція Донецької області