У них було два плани: Арестович знав про вторгнення Росії в Україну ще восени

Серпень, 11 в 8:25

Станом на кінець жовтня 2021 року радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович на 100% знав, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту та ведучому Дмитру Гордону.

– Кінець жовтня. Я 100% знав, що нападуть. Уже був відомий перший термін готовності. Це було 26 грудня. Вони мали бути готовими на католицьке Різдво. Але вони не встигли через російську недбалість. Другою датою було 12 січня. Не встигли, – зазначив Арестович.

За його словами, окупанти цілий місяць виділили на підготовку до вторгнення. Тоді вони почали інтенсивно перекидати Росгвардію.

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Загалом у РФ було два плани щодо цієї війни. Згідно з першим, армія загарбників мала протягом місяця чи навіть менше розгромити ЗСУ. А вже потім мала прийти Росгвардія, яку вже привезли на кордон.

– 16-го не встигли. А китайці заборонили. 12 лютого Олімпіада розпочалася. Китайці сказали ні – не псуйте Олімпіаду, – каже радник голови ОП.

Він додав, що 20 лютого було закриття Зимової олімпіади 2022 року в Пекіні, тож російські війська планували напасти на Україну 22 лютого. Але 23 лютого у РФ був День захисника вітчизни, тому щоб встигнути відсвяткувати, вони напали 24 лютого.

Арестович наголосив, що точно знав, що Росія нападе на Україну о 5.00 24 лютого за дні три до цього.

Нещодавно він також назвав можливі причини вибухів на аеродромі у Новофедорівці. Він припустив, що вибухи в Криму можуть бути роботою ЗСУ або партизанів.

Фото: скриншот з відео