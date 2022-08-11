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Факти / Україна

Усі говорять про мій шалений рейтинг: Арестович про намір стати президентом України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович заявив про намір балотуватися на пост президента країни.

Однак при цьому він додав, що не конкуруватиме з чинним главою держави Володимиром Зеленським, якщо той йтиме на другий термін.

– Усі говорять про мій шалений рейтинг. Мій рейтинг – це рейтинг президента зараз. Я себе від президента не відокремлюю. Якщо він (Володимир Зеленський, – Ред.) піде на другий термін, я, природно, не підрізатиму його. Це технічно неможливо, – повідомив Арестович в інтерв’ю Дмитру Гордону.

До речі, в інтерв’ю Арестович також зізнався, що знав про вторгнення Росії в Україну ще восени.

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