Усі говорять про мій шалений рейтинг: Арестович про намір стати президентом України

Серпень, 11 в 14:28

Радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович заявив про намір балотуватися на пост президента країни.

Однак при цьому він додав, що не конкуруватиме з чинним главою держави Володимиром Зеленським, якщо той йтиме на другий термін.

– Усі говорять про мій шалений рейтинг. Мій рейтинг – це рейтинг президента зараз. Я себе від президента не відокремлюю. Якщо він (Володимир Зеленський, – Ред.) піде на другий термін, я, природно, не підрізатиму його. Це технічно неможливо, – повідомив Арестович в інтерв’ю Дмитру Гордону.

До речі, в інтерв’ю Арестович також зізнався, що знав про вторгнення Росії в Україну ще восени.