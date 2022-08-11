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Факти / Україна

Збирав дані про постачання Україні зброї: СБУ затримала “військового експерта”

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Збирав дані про постачання Україні зброї: СБУ затримала “військового експерта”
Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання західної зброї та боєприпасів в Україну.

Передусім його цікавили таємні відомості про імпортовану військову техніку для потреб підрозділів ЗСУ.

Отриману інформацію окупанти планували використати для ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування озброєння.

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Якби розвіддані таки вдалося отримати, то росіяни хотіли використати їх, щоб зірвати міжнародні домовленості України з країнами-партнерами у сфері оборони.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець Києва. Він позиціонував себе як військовий експерт. СБУ встановила, що ворожого агента завербував кадровий співробітник російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону.

Для збору закритих відомостей він використовував особисті зв’язки, зокрема серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Свою так звану зацікавленість іноземним озброєнням російський агент маскував під виглядом збору аналітичних даних для “експертних” публікацій у соцмережах.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Коригував удари по ЗСУ на Сході: СБУ затримала російського агента

Джерело: СБУ
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