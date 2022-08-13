Серпень, 12 в 21:47

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що перебування окупаційних військ РФ на території Запорізької АЕС ставить під загрозу цивільне населення.

Про це правозахисна організація повідомила на своїй сторінці у Twitter.

– Росія використовує атомну електростанцію в Запорізькій області, Україна, як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, – міста, розташованого поруч з атомною станцією, – красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення, – йдеться у повідомленні.

Скандал зі звітом Amnesty International

4 серпня центральний офіс правозахисної організації Amnesty International оприлюднив звіт, в якому стверджується, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки нібито створюють бази в житлових районах, лікарнях, школах та поблизу зерносховищ.

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Звіт засудило багато українських політиків, дипломатів та медійних персон. Авторів звіту піддали критиці й багато людей з-за кордону, зокрема посли іноземних держав в Україні, колишні президенти тощо.

Звіт AI, зокрема, звинувачували у підтримці російських пропагандистських наративів.