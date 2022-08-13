Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Amnesty International визнала, що Росія використовує ЗАЕС як військову базу

Ілля Нежигай, редактор стрічки
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що перебування окупаційних військ РФ на території Запорізької АЕС ставить під загрозу цивільне населення.

Про це правозахисна організація повідомила на своїй сторінці у Twitter.

– Росія використовує атомну електростанцію в Запорізькій області, Україна, як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, – міста, розташованого поруч з атомною станцією, – красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення, – йдеться у повідомленні.

Скандал зі звітом Amnesty International

4 серпня центральний офіс правозахисної організації Amnesty International оприлюднив звіт, в якому стверджується, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки нібито створюють бази в житлових районах, лікарнях, школах та поблизу зерносховищ.

Зараз дивляться

Звіт засудило багато українських політиків, дипломатів та медійних персон. Авторів звіту піддали критиці й багато людей з-за кордону, зокрема посли іноземних держав в Україні, колишні президенти тощо.

Звіт AI, зокрема, звинувачували у підтримці російських пропагандистських наративів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що, на жаль, Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Пізніше генсек Amnesty International Анієс Калламар, реагуючи на масову критику опублікованої доповіді, заявила, що за негативною реакцією нібито стоять українські та російські боти, які “пропагують війну”.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка