Amnesty International визнала, що Росія використовує ЗАЕС як військову базу
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що перебування окупаційних військ РФ на території Запорізької АЕС ставить під загрозу цивільне населення.
Про це правозахисна організація повідомила на своїй сторінці у Twitter.
– Росія використовує атомну електростанцію в Запорізькій області, Україна, як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, – міста, розташованого поруч з атомною станцією, – красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення, – йдеться у повідомленні.
Скандал зі звітом Amnesty International
4 серпня центральний офіс правозахисної організації Amnesty International оприлюднив звіт, в якому стверджується, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки нібито створюють бази в житлових районах, лікарнях, школах та поблизу зерносховищ.
Звіт засудило багато українських політиків, дипломатів та медійних персон. Авторів звіту піддали критиці й багато людей з-за кордону, зокрема посли іноземних держав в Україні, колишні президенти тощо.
Звіт AI, зокрема, звинувачували у підтримці російських пропагандистських наративів.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що, на жаль, Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.
Пізніше генсек Amnesty International Анієс Калламар, реагуючи на масову критику опублікованої доповіді, заявила, що за негативною реакцією нібито стоять українські та російські боти, які “пропагують війну”.