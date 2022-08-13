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Факти / Україна

Арестович пояснив, чому росіяни не зможуть взяти Бахмут і Сіверськ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Нинішні темпи просування російських солдатів у Донецькій області не дозволять їм окупувати Бахмут, Сіверськ та інші міста.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

– Темпи, масштаби і ціна за це просування такі, що вони не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста. Все це, в кращому випадку, закінчиться в околицях цих міст. Повторення Лисичанська і Сєвєродонецька не буде, – зазначив він.

Раніше у Генштабі заявили, що російські війська досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку і намагаються закріпитися на нових позиціях.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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