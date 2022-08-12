Авіація ЗСУ знищила опорний пункт окупантів на Херсонщині – ОК Південь
Українські захисники знищили майже 20 окупантів та склад боєприпасів на Херсонщині.
Про це повідомило Оперативне командування Південь.
– Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 росіян, чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки, – зазначили в ОК Південь.
До того ж ЗСУ знищили склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.
Відомо, що українська авіація завдала два удари по опорному пункту ворога, неподалік Андріївки, та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ОК Південь