Серпень, 12 в 7:07

Українські захисники знищили майже 20 окупантів та склад боєприпасів на Херсонщині.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

– Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 росіян, чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки, – зазначили в ОК Південь.

До того ж ЗСУ знищили склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.

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Відомо, що українська авіація завдала два удари по опорному пункту ворога, неподалік Андріївки, та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь