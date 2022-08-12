Серпень, 12 в 12:24

Ситуація, коли російські терористи зі зброєю захопили атомну електростанцію і диктують умови, є неприпустимою.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо НВ.

– Російські терористи захопили ядерний об’єкт на території іншої країни і при цьому вони ж і збирають Радбез ООН. Світ перевернувся, світ став зовсім іншим на сьогодні, він не розуміє, що відбувається, – наголосив він.

Данілов каже, що завданням ООН було не допустити жодної великої війни у світі. А зараз йде війна, і замість того, щоб країну-агресора викинути з Радбезу ООН, з ними продовжують спілкуватись.

Зараз дивляться

– І вони (Росія, – Ред.) ще й формують порядок денний. Це просто нонсенс, – обурився секретар РНБО.

Він додав, що уся Європа може опинитися під загрозою, якщо станеться аварія на Запорізькій АЕС.

– Якщо щось станеться, те, що було в Чорнобилі, будуть просто квіточки у порівнянні з тим, що може статись на Запорізькій АЕС, – каже Данілов.

Також він вважає, що МАГАТЕ робить недостатньо, аби впливати на ситуацію. Зараз світ повинен вимагати від РФ забрати свої війська та залишити територію України.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час засідання Ради безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС заявив, що загрози для безпеки станції немає.

Він звернувся до української та російської сторін із закликом надати доступ організації з ядерного нагляду до ЗАЕС.

Фото: РНБО