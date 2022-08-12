Серпень, 12 в 9:33

Українські захисники вже 170-ту добу чинять опір російській агресії. Так, вони відбили наступ окупантів на Краматорському та Авдіївському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 12.08.2022

На Харківському напрямку російська армія зі ствольної та реактивної артилерії стріляла в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, а також вдарила з авіації біля Ртищівки і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього був ще й ворожий авіаудар.

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Ворог безуспішно наступав на Краматорському напрямку біля населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.

На Бахмутському напрямку Росія стріляла з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледару, Вершини та Курдюмівки. Також росіяни залучили авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

У результаті наступу в напрямку Горлівка — Зайцеве російська армія частково має успіх. Також окупанти після перегрупування поновили наступ на село Кодема Бахмутського району, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

Крім того, російська армія завдала авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку були авіаудари поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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