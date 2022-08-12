Серпень, 12 в 10:43

Адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній, оскільки станція фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які можуть допустити трагедію, заявив під час робочої поїздки на Сумщину глава МВС Денис Монастирський.

– Українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози, – наголосив міністр внутрішніх справ.

Він також повідомив, що Україна уже звернулася до МАГАТЕ, щоб ця організація забезпечила належний контроль за атомною електростанцією.

– Після останніх обстрілів станції ми переконалися, що для них немає ніяких стримуючих факторів. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Це говорить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв, – сказав Монастирський.

За його словами, МВС разом із ДСНС та Мінрегіоном обговорює різні сценарії, зокрема й евакуацію населення.

Зараз дивляться

Вночі відбулося засідання Ради безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС, під час якого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до української та російської сторін із закликом надати доступ організації з ядерного нагляду до станції.

За його словами, наразі загрози для безпеки Запорізької АЕС немає.