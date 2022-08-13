Ми ще не бачили сучасної авіації: Жданов про роль літаків у війні з Росією

Серпень, 12 в 21:25

Літаки як вид озброєння не застаріли, але українські військові ще не бачили сучасної авіації та ракет.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що техніка та озброєння, які використовуються у війні – це минуле століття.

– Ми воюємо війною минулого століття. Особливо архаїчним є озброєння Російської Федерації. Сьогодні ми починаємо отримувати хоч трохи західних зразків озброєнь. Який розрив та технологічний стрибок у переході на артилерію, радари, зброю ближнього бою, бронемашини, які ми отримуємо. Це ж небо та земля. Ми звикли міряти мірками Радянського Союзу – БМП-1, БМП-2, БТР-60, БТР-70, танки Т-72, Т-80, Т-90. Це минуле століття. Росія модернізує переважно все старе радянське. Ми не бачили ще сучасної авіації та ракет, – зазначив він.

Жданов наголосив на тому, що використання сучасних літаків може дуже ефективно вплинути на хід війни з Росією.

Зараз дивляться

– Є сучасні літаки, які чудово долають системи ППО, які мають найвищу маневреність, що працює на рівні штучного інтелекту. Є вже спеціальна програма, коли пілот управляє купою дронів, що супроводжують його літак, і вони разом ведуть повітряний бій або атакують позиції противника, якщо це штурмова авіація. Літак не застарів, це дуже ефективно, сучасно. Просто треба подивитися трохи ширше, – підсумував експерт.

Джерело: Олег Жданов