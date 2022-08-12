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Факти / Україна

Норвегія приєдналась до ще шести країн у програмі навчання воїнів ЗСУ – Резніков

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Норвегія приєдналась до ще шести країн у програмі навчання воїнів ЗСУ – Резніков
Фото: Міноборони

Норвегія приєднається до програми з тренування українських військових разом із ще шістьма європейськими країнами.

Про це увечері 11 серпня повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Рєзніков на своїй сторінці у Twitter.

– Норвегія приєднується до Великобританії, Нової Зеландії, Канади, Фінляндії, Швеції та Данії у програмі підготовки наших військових, – повідомив він.

Глава оборонного відомства додав, що Україні потрібно, щоб наші солдати проходили підготовку за найвищими стандартами.

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– Допомагаючи нам, наші партнери інвестують у європейську безпеку. Дякую Норвегії та особисто моєму колезі Бйорну Арілду Граму за правильне рішення, – написав Олексій Резніков.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що до програми навчання українських захисників приєдналася Швеція.

Перед цим Канада вирішила відновити військову тренувальну програму UNIFIER, яку було припинено на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Джерело: Oleksii Reznikov

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