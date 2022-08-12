Норвегія приєдналась до ще шести країн у програмі навчання воїнів ЗСУ – Резніков
Норвегія приєднається до програми з тренування українських військових разом із ще шістьма європейськими країнами.
Про це увечері 11 серпня повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Рєзніков на своїй сторінці у Twitter.
– Норвегія приєднується до Великобританії, Нової Зеландії, Канади, Фінляндії, Швеції та Данії у програмі підготовки наших військових, – повідомив він.
Глава оборонного відомства додав, що Україні потрібно, щоб наші солдати проходили підготовку за найвищими стандартами.
– Допомагаючи нам, наші партнери інвестують у європейську безпеку. Дякую Норвегії та особисто моєму колезі Бйорну Арілду Граму за правильне рішення, – написав Олексій Резніков.
Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що до програми навчання українських захисників приєдналася Швеція.
Перед цим Канада вирішила відновити військову тренувальну програму UNIFIER, яку було припинено на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Джерело: Oleksii Reznikov