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Факти / Україна

Оголошено про підозру донеччанину, який організовує фільтраційні заходи на Херсонщині – прокуратура

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Оголошено про підозру донеччанину, який організовує фільтраційні заходи на Херсонщині – прокуратура
Фото: Depositphotos

Правоохоронці виявили зрадника з Донецької області, який допомагає окупантам проводити фільтраційні заходи на Херсонщині.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, житель Донецької області перейшов на бік ворога та добровільно став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде). Вже у березні він відправився до селища Архангельське Херсонської області утримувати захоплений район.

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– Чоловік організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих фільтраційних заходів на підвідомчій території, – заявили в прокуратурі.

Чоловіку заочно оголосили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), за що він може отримати довічне ув’язнення.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання західної зброї та боєприпасів в Україну.

Передусім його цікавили таємні відомості про імпортовану військову техніку для потреб підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію окупанти планували використати для ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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