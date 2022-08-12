Оголошено про підозру донеччанину, який організовує фільтраційні заходи на Херсонщині – прокуратура
Правоохоронці виявили зрадника з Донецької області, який допомагає окупантам проводити фільтраційні заходи на Херсонщині.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, житель Донецької області перейшов на бік ворога та добровільно став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде). Вже у березні він відправився до селища Архангельське Херсонської області утримувати захоплений район.
– Чоловік організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих фільтраційних заходів на підвідомчій території, – заявили в прокуратурі.
Чоловіку заочно оголосили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), за що він може отримати довічне ув’язнення.
Раніше ми писали, що СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання західної зброї та боєприпасів в Україну.
Передусім його цікавили таємні відомості про імпортовану військову техніку для потреб підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію окупанти планували використати для ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури.