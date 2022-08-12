Окупанти обстріляли Харків – у місті пролунало п’ять вибухів
У ніч проти 12 серпня російські загарбники відкрили вогонь по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Так, о 12 серпня 2.51 у місті зафіксували ракетний обстріл. За попередніми даними, пролунало п’ять вибухів.
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Прильоти зафіксували у трьох районах міста: Слобідському, Київському та Новобаварському.
Нині немає інформації щодо постраждалих та руйнування унаслідок цих ударів. Водночас Терехов обіцяє повідомити деталі згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ігор Терехов