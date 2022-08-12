Серпень, 12 в 6:03

У ніч проти 12 серпня російські загарбники відкрили вогонь по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Так, о 12 серпня 2.51 у місті зафіксували ракетний обстріл. За попередніми даними, пролунало п’ять вибухів.

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Прильоти зафіксували у трьох районах міста: Слобідському, Київському та Новобаварському.

Нині немає інформації щодо постраждалих та руйнування унаслідок цих ударів. Водночас Терехов обіцяє повідомити деталі згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ігор Терехов