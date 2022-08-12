Окупанти в Херсоні влаштовують нічні облави у “стилі 30-х”

Серпень, 12 в 10:09

У Херсоні російські окупанти цієї ночі провели серію затримань та обшуків.

– Ніч на Херсонщині пройшла неспокійно. Окрім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи в районі Нової Каховки, у самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань. Все в кращих традиціях 30-х років СРСР, – повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, для херсонців набагато страшніше не звуки прильотів, а шум двигуна Уралу, лайка з російським акцентом у себе у дворі та думки про те, за ким приїхали цього разу.

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