Серпень, 12 в 12:33

Через повномасштабну війну зупинилося українське підприємство Артемсіль. Тож тепер сіль для України видобуватимуть на Закарпатті, де вже починають розробляти Буштинське соляне родовище.

Про це поінформував керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, область зможе забезпечити сіллю всю країну.

– Через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство Артемсіль, яке забезпечувало потреби країни у солі. Саме тому – для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки України, Закарпаття включилося у цю складну, але надважливу роботу. На території Буштинської громади стартували роботи в межах інвестиційної угоди з одним із товариств. І вже невдовзі наша область зможе забезпечити сіллю всю країну, – розповів Микита.

Сіль на території нинішнього Закарпаття видобували ще понад 2 тис. років тому. Перші соляні шахти на території Солотвинського родовища почали будувати у XVIII столітті.

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У 1980-х тут видобували по 1 млн тонн кам’яної солі на рік, діяли дві шахти. Проте майже 20 років тому їх затопило підземними водами. Утворилося багато небезпечних карстових провалів. Солерудник закрили. Відновлення роботи цих затоплених шахт неможливе.

Згідно з оцінками вчених, запаси солі в Солотвинському родовищі становлять майже 200 млн тонн. Тож “біле золото” з-під землі тут можна було б добувати ще дві сотні років. Загалом запаси кам’яної солі на Закарпатті сягають 349 млн тонн. У регіоні є кілька величезних соляних куполів.

Розвідане родовище у селищі Буштино, про яке повідомив Віктор Микита, знаходиться за 30 км від Солотвина.

– Після попередніх геологічних досліджень тут виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів, – зазначив Микита.

Він уточнив, що на Буштинському соляному родовищі видобуватимуть столову сіль і технічну. Наразі вже стартували інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги. Здійснюється розмітка бурових майданчиків.

Сіль тут видобуватимуть методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. Обладнання для глибокого промислового буріння вже є.

– За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тис. тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення, – додав Микита.

Щомісяця на Буштинському родовищі планують видобувати до 150 тис. тонн солі.

Раніше в Міністерстві економіки України запевнили, що після тимчасової зупинки підприємства Артемсіль внаслідок постійних бойових дій дефіциту солі в країні не буде.