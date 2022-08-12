Серпень, 12 в 10:22

Після вибухів у тимчасово окупованому Криму на російському аеродромі Саки в Росії звільнили командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осипова.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, посилаючись на російські Telegram-канали. Також про це заявив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на російські джерела.

Він зазначив, що на авіабазі Саки дислокувалася головна ударна сила ЧФ – 43 морський штурмовий авіаполк. Але знищення літаків, ймовірно, внаслідок підриву двох складів із боєприпасами, може вказувати на розгром полку.

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Також журналіст нагадав, що Ігор Осипов залишався на посаді навіть після знищення українськими військами крейсера Москва – флагмана Чорноморського флоту Росії. Але після вибухів у Новофедорівці на аеродромі Саки адмірал втратив посаду.

Антон Геращенко пише, що Осипова на посаді замінить віце-адмірал Віктор Соколов.

Водночас радник міністра оборони України Олексій Копитько у своєму Facebook написав, що Ігора Осипова можна назвати рекордсменом.

Він втратив перший російський флагман з часів Російсько-японської війни 1904-1905 років, а також найбільше російської/радянської авіації з часів Другої світової війни.

Фото: Міноборони РФ