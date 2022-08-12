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Факти / Світ

Представник РФ в ООН виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Представник РФ в ООН виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС
Фото: Getty Images

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя відхилив пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Про це пише Російська служба ВВС.

За його словами, Росія “захищає” захоплену Запорізьку АЕС “від терактів”.

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– Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити, — заявив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: BBC Російська служба
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