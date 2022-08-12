Серпень, 12 в 8:40

64-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, знищили зі згоди Кремля з метою приховати воєнні злочини, вчинені на Київщині.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, бригада була причетна до воєнних злочинів в Київській області, в тому числі в Бучі.

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В ISW також зазначили, що Держдепартамент США закликав РФ припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) і підтримати створення демілітаризованої зони на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС 11 серпня.

Держдеп США також закликав Росію повернути контроль над станцією Україні.

Військові аналітики заявили, що скарги, подані в російську військову прокуратуру і перевірені Bellingcat і Insider, включали випадки, коли російська влада обманом або примусом призовників займати бойові позиції, обмеження обсягу інформації, що надається сім’ям російських солдатів і ненадання солдатам належного харчування медичне обслуговування.

Архів містить звіти про те, що російські командири наказували солдатам починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичам солдатів про їх смерть.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW