Росія має повернути контроль над ЗАЕС Україні: Боррель підтримав демілітаризацію атомної станції
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення демілітаризованої зони довкола Запорізької АЕС.
Він зазначив, що атомну електростанцію не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції.
– Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ відвідати атомну станцію, – написав він.
Також Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.
#Zaporizhzhia facility must not be used as part of any military operation.
I support call for demilitarisation of area starting with full withdrawal of Russian forces, and urge @iaeaorg to visit.
Russia must immediately hand back full control to rightful sovereign owner Ukraine
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2022
Нагадаємо, вчора, 11 серпня, російські окупанти кілька разів за добу обстріляли територію Запорізької АЕС.
Вони поцілили в пожежну частину, розташовану на території атомної станції, а також зовсім неподалік від першого енергоблока.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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