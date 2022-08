Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення демілітаризованої зони довкола Запорізької АЕС.

Він зазначив, що атомну електростанцію не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції.

Також Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.

#Zaporizhzhia facility must not be used as part of any military operation.

I support call for demilitarisation of area starting with full withdrawal of Russian forces, and urge @iaeaorg to visit.

Russia must immediately hand back full control to rightful sovereign owner Ukraine

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2022