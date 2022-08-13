Серпень, 12 в 22:06

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення демілітаризованої зони довкола Запорізької АЕС.

Він зазначив, що атомну електростанцію не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції.

– Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ відвідати атомну станцію, – написав він.

Також Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.

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#Zaporizhzhia facility must not be used as part of any military operation. I support call for demilitarisation of area starting with full withdrawal of Russian forces, and urge @iaeaorg to visit. Russia must immediately hand back full control to rightful sovereign owner Ukraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2022

Нагадаємо, вчора, 11 серпня, російські окупанти кілька разів за добу обстріляли територію Запорізької АЕС.

Вони поцілили в пожежну частину, розташовану на території атомної станції, а також зовсім неподалік від першого енергоблока.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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