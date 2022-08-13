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Факти / Україна

Росія має повернути контроль над ЗАЕС Україні: Боррель підтримав демілітаризацію атомної станції

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Жозеп Борель
Фото: Depositphotos

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення демілітаризованої зони довкола Запорізької АЕС.

Він зазначив, що атомну електростанцію не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції.

– Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ відвідати атомну станцію, – написав він.

Також Боррель наголосив, що Росія повинна негайно передати повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику – Україні.

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Нагадаємо, вчора, 11 серпня, російські окупанти кілька разів за добу обстріляли територію Запорізької АЕС.

Вони поцілили в пожежну частину, розташовану на території атомної станції, а також зовсім неподалік від першого енергоблока.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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