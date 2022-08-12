Серпень, 12 в 19:37

Російські війська завдали чергового удару по Краматорську, внаслідок чого загинули люди.

Інформацію про російський обстріл підтвердив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

– Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією, є жертви, – написав він.

Напередодні, 11 серпня, окупаційні сили РФ також обстріляли Краматорськ Донецької області з ракетного комплексу С-300.

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Джерело: Олександр Гончаренко