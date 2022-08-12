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Факти / Україна

Росія знову обстріляла Краматорськ, є жертви – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Росія знову обстріляла Краматорськ, є жертви – мер
Фото: Depositphotos

Російські війська завдали чергового удару по Краматорську, внаслідок чого загинули люди.

Інформацію про російський обстріл підтвердив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

– Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією, є жертви, – написав він.

Напередодні, 11 серпня, окупаційні сили РФ також обстріляли Краматорськ Донецької області з ракетного комплексу С-300.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією у містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко

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