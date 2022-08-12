Серпень, 12 в 17:43

СБУ заблокувала діяльність столичної компанії, яка входила до структури російської Газпром нафти.

Про це 12 серпня повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що підприємство входило до структури кремлівського монополіста Газпром нафти, власники якого належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

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– Представники української “філії” перераховували частину прибутків до федерального бюджету Росії, з якого країна-агресор брала кошти для підготовки та здійснення повномасштабного вторгнення на територію нашої держави, – повідомили у спеслужбі.

За даними слідства, керівники київського підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів.

Під час обшуків, правоохоронці виявили понад 27 тонн російських мастил, які знаходились у ємностях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн.

В СБУ додали, що весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у липні правоохоронці арештували 2,1 млрд грн активів столичних компаній, які входили в російські держкорпорації Газпром, Росатом та Роснафта.