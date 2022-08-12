Ще 200 ліквідованих окупантів і збитий літак: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили вже близько 43 200 російських окупантів, за добу – ще 200.
За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові за добу ліквідували також три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, два засоби ППО, збили ворожий літак і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 1 849 (+3);
- бойові броньовані машини ‒ 4 108 (+8);
- артилерійські системи – 975 (+1);
- РСЗВ – 261;
- засоби ППО – 136 (+2);
- літаки – 233 (+1);
- гелікоптери – 193;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6);
- крилаті ракети – 185;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 021 (+3);
- спеціальна техніка – 90.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.