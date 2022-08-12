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Факти / Україна

Ще 200 ліквідованих окупантів і збитий літак: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 200 ліквідованих окупантів і збитий літак: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили вже близько 43 200 російських окупантів, за добу – ще 200.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові за добу ліквідували також три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, два засоби ППО, збили ворожий літак і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 849 (+3);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 108 (+8);
  • артилерійські системи – 975 (+1);
  • РСЗВ – 261;
  • засоби ППО – 136 (+2);
  • літаки – 233 (+1);
  • гелікоптери – 193;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6);
  • крилаті ракети – 185;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 021 (+3);
  • спеціальна техніка – 90.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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