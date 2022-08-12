Серпень, 12 в 9:19

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили вже близько 43 200 російських окупантів, за добу – ще 200.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові за добу ліквідували також три ворожі танки, вісім бойових броньованих машин, два засоби ППО, збили ворожий літак і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 849 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 4 108 (+8);

артилерійські системи – 975 (+1);

РСЗВ – 261;

засоби ППО – 136 (+2);

літаки – 233 (+1);

гелікоптери – 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6);

крилаті ракети – 185;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 021 (+3);

спеціальна техніка – 90.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.