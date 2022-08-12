Щодня 500 військових РФ гинуть або отримують поранення в Україні – New York Times

Серпень, 12 в 15:54

Великі втрати Росії у війні в Україні означають, що президент РФ Володимир Путін, можливо, не зможе досягти однієї зі своїх ключових військових цілей, а саме, захопити цього року весь східний регіон України.

Таку думку висловили офіційні особи в адміністрації президента США Джо Байдена та військові експерти.

– Згідно з останньою оцінкою американської розвідки та військових чиновників, щодня 500 російських військовослужбовців гинуть або зазнають поранень, а військові дії Росії сповільнилися до виснажливої ​​втоми, – заявили офіційні особи.

Крім того, просування армії РФ сповільнюється через прибуття американських РСЗВ, які дозволяють ЗСУ відвоювати частину території та ускладнили доступ російських солдатів до інших районів.

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– Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 тис. чи 80 тис. людей менш як за шість місяців. Вони досягли деяких поступових успіхів на Сході, хоч і не дуже значних за останні кілька тижнів, але це дорого обійшлося російським військовим через те, наскільки добре діяли українські військові, і завдяки допомозі, яку українські військові отримали, — заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль.

Два американські чиновники заявили, що втрати Росії складають близько 20 тис. загиблих. З цієї кількості 5 тис, імовірно, є найманцями групи Вагнера.

Американські офіційні особи заявляють, що їхні оцінки втрат ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, соціальних мережах та інформації у місцевих ЗМІ.

– Російська армія серйозно виснажена. Це впливає на їхню здатність вести ефективну наземну кампанію в Україні, — сказав директор програми міжнародної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Дж. Джонс.

Оскільки російські військові зазнають великих втрат, вони щосили намагаються залучити в бій резервістів і новобранців.

У Міністерстві оборони повідомили, що Росія вже направила на війну майже 85% своєї розгорнутої армії, залучивши війська з Далекого Сходу країни.

Росія також завербувала чеченських військовослужбовців та бойовиків із Сирії. Так Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.

Джерело: The New York Times