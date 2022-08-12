Щурів треба знаходити та труїти: Данілов про тих, хто “здав” південь України

Серпень, 12 в 11:19

У РНБО вважають необхідним карати державних зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом під час війни. Йдеться про тих, хто “здав” росіянам південь України.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо НВ. Він запевнив, що при сучасних засобах, які існують, приховати будь-яку правду неможливо.

– Правду сховати не може ніхто. Всі люди, які брали участь у цьому ганебному явищі (співпраця з окупантами під час атаки з Криму, – Ред.), які діяли, вони обов’язково нам будуть відомі. Питання лише часу, – зазначив Данілов.

За його словами, якби була можливість перевірити усіх без виключення українців, то це зробили б. Адже це питання національної безпеки. Україні для перемоги необхідно, щоб на її території не було жодного “крота”.

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– Не має значення, де ті “кроти” сьогодні сидять. Нам треба цих щурів знаходити, нам їх потрібно труїти, труїти й труїти, – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що СБУ оголосила про підозри ще трьом колаборантам на Херсонщині.

Фото: Апарат РНБО