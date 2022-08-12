Сім’ї окупантів тікають з Маріуполя після вибухів у Криму – Андрющенко

Серпень, 12 в 13:31

Вибухи на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці (Крим) налякали окупантів у Маріуполі, росіяни вивезли свої родини з Азовського узбережжя, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Всі сім’ї військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від села Мелекіне до села Білосарайська Коса Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області. А у гауляйтера Іващенко кількість охоронців зросла з чотирьох до семи. Страх панує серед колаборнатів та верхівки маріупольских окупантів, – наголосив він.

За його словами, порт у Маріуполі ніби завмер – обіцяний пором із Єйська ще жодного разу не зайшов.

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9 серпня в Криму пролунало кілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці. За інформацією різних джерел, знищено від восьми до 24 літаків.

Фото: Петро Андрющенко