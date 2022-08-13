Серпень, 12 в 22:48

Перехід стратегічної ініціативи до України ознаменувався двома новинами – поверненням McDonald’s та знищенням військового російського полку в Саках (Крим).

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Він наголосив на тому, що вже скоро українська сторона диктуватиме свої правила російському командуванню.

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– Може статися так, що вже не російське командування диктуватиме, що відбуватиметься з утримуваними об’єктами, а українське. Найімовірніше, воно так буде. Ми диктуватимемо найближчим часом. Українська армія ще у 2014 році довела, що вона вміє звільняти міста, не знищуючи мирне населення. Просто обходячи і примушуючи противника відійти. Так само, як ми звільнили Бучу, Гостомель, Ірпінь. Те саме трапиться з Енергодаром, Херсоном та багатьма українськими містами, – сказав він.

Нагадаємо, що 9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі. Очевидці повідомляли, що горіли склади з боєприпасами та злітна смуга.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що на аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.