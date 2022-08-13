Серпень, 12 в 21:10

Фінський офіс Amnesty International втратив близько 400 донорів після скандальної доповіді центрального офісу організації про Україну.

Про це заявив виконавчий директор Amnesty International у Фінляндії Франк Йохансон в інтерв’ю MTV UUTISET.

За його словами, цього тижня кількість людей, які припинили пожертвування, трохи збільшилася.

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– Остаточні цифри можна буде побачити тільки на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертвування, – сказала вона.

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Згідно з вебсайтом Amnesty, у Фінляндії має близько 40 тисяч донорів. Число тих, хто припинив донорство, становить близько одного відсотка від усіх жертводавців організації.

За словами Йоханссона, близько 30 тисяч жертводавців щомісяця підтримують організацію.

Це далеко не перший випадок, коли жертвувальники масово оголошують про припинення пожертв Amnesty.

Однак, за словами Йоханссона, скандал, викликаний звітом організації про Україну, і кількість людей, які в результаті припинили робити пожертвування, є найбільшими, який фінський офіс AI відчував за своє існування.

– Це траплялося і раніше, але в минулому більше говорили про менш ніж сотню людей, – говорить Йоханссон.

Він додав, що відхід донорів був викликаний, серед іншого, позицією організації щодо проституції та наркополітики, а також заявою Amnesty про те, що Ізраїль практикує апартеїд проти палестинців.

Йоханссон стверджує, що відхід донорів у такій великій кількості також змушує замислитися над тим, чи можна було щось зробити по-іншому у Фінляндії.

Виконавчий директор фінської AI визнав, що у скандальному звіті не було достатнього контексту, і в ньому недостатньо чітко йшлося про те, що Amnesty International засуджує військові дії Росії.

– Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty, – сказав він.

Звіт Amnesty International

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4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт щодо України, в якому йдеться, що українські військові наражають на небезпеку цивільних осіб, розміщуючи свої позиції на території шкіл і лікарень.

Звіт засудили багато українських політиків, дипломати та медійні особи. Організацію піддали критиці і багато хто з-за кордону, як, наприклад, посли іноземних держав в Україні, колишні президенти тощо. Доповідь організації, зокрема, звинувачували у підтримці російських пропагандистських наративів.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що, на жаль, Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Пізніше генсек Amnesty International Анієс Калламар, реагуючи на масову критику опублікованої доповіді, заявила, що за негативною реакцією нібито стоять українські та російські боти, які “пропагують війну”.