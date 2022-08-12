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Факти / Україна

У Старобільську на Луганщині підірвали авто з колаборантом

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Старобільську на Луганщині підірвали авто з колаборантом

У тимчасово окупованому місті Старобільськ Луганської області підірвали автомобіль з місцевим колаборантом.

Ним був так званий начальник МРЕВ. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, наразі колаборант перебуває в лікарні. Гайдай не виключає, що сьогодні, за традицією, окупанти почнуть пошуки партизанів. Але після того, як вкотре нікого не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом.

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Днями у Херсоні підірвали авто з представниками так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Внаслідок вибуху один із них загинув, іншого – госпіталізували.

Головне управління розвідки України повідомило, що рух опору зачищає тимчасово окупований Херсон від колаборантів.

Фото: Сергій Гайдай

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