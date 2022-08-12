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Факти / Україна

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух

Ввечері 12 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. Водночас на території області була оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 19.20.

Нагадаємо, що вчора, 11 серпня, російські окупанти кілька разів за добу обстріляли територію Запорізької АЕС.

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Вони поцілили в пожежну частину, розташовану на території атомної станції, а також зовсім неподалік від першого енергоблока.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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