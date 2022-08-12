Україна отримала від Британії нові РСЗВ М270 – Резніков

Серпень, 12 в 11:05

ЗСУ отримали від Великої Британії реактивні системи залпового вогню M270, які здатні уражати цілі на відстані 80 км.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

– Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наші ЗСУ вміло використають це “поповнення” на полі бою, – написав глава Міноборони.

Він також наголосив, що незабаром Україна отримає ще більше таких “подарунків”.

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UK promised, UK delivered! ????????????????????

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the ???????? people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this “replenishment” at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022

Велика Британія заявила про надання Україні РСЗВ M270 ще на початку червня.

А напередодні анонсувала передачу ще трьох високоточних реактивних систем залпового вогню, тож тепер Україна матиме шість РСЗВ.