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Факти / Україна

Україна отримала від Британії нові РСЗВ М270 – Резніков

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Україна отримала від Британії нові РСЗВ М270 – Резніков
Фото: Getty Images

ЗСУ отримали від Великої Британії реактивні системи залпового вогню M270, які здатні уражати цілі на відстані 80 км.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

– Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наші ЗСУ вміло використають це “поповнення” на полі бою, – написав глава Міноборони.

Він також наголосив, що незабаром Україна отримає ще більше таких “подарунків”.

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Велика Британія заявила про надання Україні РСЗВ M270 ще на початку червня.

А напередодні анонсувала передачу ще трьох високоточних реактивних систем залпового вогню, тож тепер Україна матиме шість РСЗВ.

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