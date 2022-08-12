В окупованому Генічеську затоптали людину у черзі за пенсією

Серпень, 12 в 16:36

На Херсонщині у Генічеську натовп до смерті затоптав людину у черзі за пенсією.

– Сьогодні в Генічеську натовп, який зібрався за пенсією, затоптав людину. До смерті. Про це повідомив призначений росіянами колаборант Сергій Мухін. З усього району з’їхались люди, щоб отримати гроші, й через хаос сталась ось така трагедія, – написав на своїй офіційній сторінці у Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

У коментарях під постом люди пишуть, що в окупованій Новій Каховці пенсіонерка померла з голоду, а у людей нема чого їсти.

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– Російські порядки, як і сама Росія — відстала країна, і це лише маленька ілюстрація. Можна було причепитись до багатьох недоліків в українських реаліях, але щоб людину затоптали в черзі за пенсією? – додає Хлань.

Джерело: Сергій Хлань