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Факти / Україна

Ворог досяг часткового успіху на Бахмутському напрямку, але невдачі на інших – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Ворог досяг часткового успіху на Бахмутському напрямку, але невдачі на інших – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти частково просунулися у напрямку Горлівка — Зайцеве. Але безуспішно намагалися наступати на Краматорському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, на Краматорському напрямку ворог наступав у напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, але успіху не мав, відійшов.

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На Бахмутському напрямку в результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.

– Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають, – зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали та відійшли. Біля Пісків тривають бої.

ISW

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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