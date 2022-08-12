Серпень, 12 в 7:45

Російські окупанти частково просунулися у напрямку Горлівка — Зайцеве. Але безуспішно намагалися наступати на Краматорському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, на Краматорському напрямку ворог наступав у напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, але успіху не мав, відійшов.

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На Бахмутському напрямку в результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.

– Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають, – зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали та відійшли. Біля Пісків тривають бої.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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