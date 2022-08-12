Є зоною оборони та бойових дій. Гуменюк про небезпеку моря для відпочивальників
Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала громадян не відвідувати цьогоріч пляжі Одещини через велику кількість морських мін в акваторії Чорного моря.
– Нагадаю, що ситуація з налагоджуванням зернового коридору, яка супроводжувалася у тому числі й розмінуванням моря в певних його ділянках, а це означає, що відбувалось коливання. А мінування водної товщини – це не мінування землі, і воно дуже відрізняється. Штормова погода, яка тримається вже кілька днів. Все це сприяє тому, що міни, навіть якірні, які мають закріплення, можуть бути зірвані й принесені до узбережжя. Це підвищує небезпеку. Крім того, наявність ворога в північно-західній частині Чорного моря з тими високоточними ракетами Каліб, які вони мають на борту, не дадає спокою, – сказала Гуменюк.
Також вона додала, що узбережжя наразі є зоною оборони і бойових дій, а не місцем відпочинку.
До речі, раніше Факти ICTV публікували відео, на якому відпочивальники в Одесі купаються в морі попри міни.