Є зоною оборони та бойових дій. Гуменюк про небезпеку моря для відпочивальників

Серпень, 12 в 20:53

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала громадян не відвідувати цьогоріч пляжі Одещини через велику кількість морських мін в акваторії Чорного моря.

– Нагадаю, що ситуація з налагоджуванням зернового коридору, яка супроводжувалася у тому числі й розмінуванням моря в певних його ділянках, а це означає, що відбувалось коливання. А мінування водної товщини – це не мінування землі, і воно дуже відрізняється. Штормова погода, яка тримається вже кілька днів. Все це сприяє тому, що міни, навіть якірні, які мають закріплення, можуть бути зірвані й принесені до узбережжя. Це підвищує небезпеку. Крім того, наявність ворога в північно-західній частині Чорного моря з тими високоточними ракетами Каліб, які вони мають на борту, не дадає спокою, – сказала Гуменюк.

Також вона додала, що узбережжя наразі є зоною оборони і бойових дій, а не місцем відпочинку.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували відео, на якому відпочивальники в Одесі купаються в морі попри міни.