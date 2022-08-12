Жданов пояснив, де безпечніше ховатися під час обстрілів, якщо поруч немає бомбосховищ
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, де надійніше ховатися під час обстрілів, якщо поряд немає бомбосховищ.
За словами Жданова, на території приватного будинку найбільш безпечним укриттям може стати погріб.
– Погріб більш безпечний, бо він заглиблений у землю. Він обкопаний як мінімум з трьох сторін, і зверху, як правило, два перекриття – саме перекриття погрібу та перекриття покрівлі. У вас буде більше шансів уціліти саме там. А якщо вибух станеться поруч із будинком, то земля прийме на себе всю кінетичну енергію вибуху та уламки. Максимум, що може статися – якщо розрив дуже близько до погрібу, вас там може засипати або контузити від ударної хвилі, – сказав він.
Військовий експерт зазначив, перебуваючи у будинку, краще використовувати правило двох стін.
– У будинку бажано перебувати за двома стінами. Але не забувайте, що стіна в пів цегли – це перегородка, яка ударною хвилею буде винесена як звичайне вікно, і ще може завдати травм людині, яка використовує правило двох стін. Потрібно враховувати дві капітальні стіни, дві несучі, – сказав Жданов.
А якщо людина ховається у підвалі, то там обов’язково має бути кілька виходів, щоб можна було вибратися у разі завалу будинку.