Серпень, 12 в 20:31

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, де надійніше ховатися під час обстрілів, якщо поряд немає бомбосховищ.

За словами Жданова, на території приватного будинку найбільш безпечним укриттям може стати погріб.

– Погріб більш безпечний, бо він заглиблений у землю. Він обкопаний як мінімум з трьох сторін, і зверху, як правило, два перекриття – саме перекриття погрібу та перекриття покрівлі. У вас буде більше шансів уціліти саме там. А якщо вибух станеться поруч із будинком, то земля прийме на себе всю кінетичну енергію вибуху та уламки. Максимум, що може статися – якщо розрив дуже близько до погрібу, вас там може засипати або контузити від ударної хвилі, – сказав він.

Військовий експерт зазначив, перебуваючи у будинку, краще використовувати правило двох стін.

Зараз дивляться

– У будинку бажано перебувати за двома стінами. Але не забувайте, що стіна в пів цегли – це перегородка, яка ударною хвилею буде винесена як звичайне вікно, і ще може завдати травм людині, яка використовує правило двох стін. Потрібно враховувати дві капітальні стіни, дві несучі, – сказав Жданов.

А якщо людина ховається у підвалі, то там обов’язково має бути кілька виходів, щоб можна було вибратися у разі завалу будинку.