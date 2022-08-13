Добровольців стало менше, але план з комплектування ЗСУ виконано – Горбач

Серпень, 13 в 13:09

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач запевняє, що людей на фронті вистачає, оскільки всі області виконали або й перевиконали план з призову, і наголошує, що потреби в доукомплектуванні порівняно з лютим зменшилися в десятки разів.

За його словами, добровольців стало менше, бо більшість з них вже пішли захищати країну.

– Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, тієї кількості добровольців, які є нині, достатньо, – наголосив він.

Горбач розповів, що зараз у кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, що стоять у черзі, проте набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає.

Зараз дивляться

– Наприклад, зараз у територіальних центрів є завдання набрати механіків-водіїв танків та навідників-операторів танків, – пояснює полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Не вистачає також водіїв та операторів протитанкових ракет, додає він.

Окрім того, доукомплектування відбувається за територіальним принципом. Якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та сусідні.

– Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах, – каже Горбач.