У лікарні померла жінка: зросла кількість жертв ракетного удару по Краматорську

Серпень, 13 в 6:40

Кількість жертв обстрілу Краматорська увечері 12 серпня зросла до трьох.

За кілька годин після ворожої атаки в лікарні померла поранена жінка.

Ракетного удару по Краматорську російські окупанти завдали близько 19.00 12 серпня.

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Спершу було відомо про двох загиблих та 13 поранених.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по приватному сектору із комплексу Іскандер, пошкодивши десятки будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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