Серпень, 13 в 18:29

10 серпня Оперативне командування Південь повідомило, що ЗСУ вдарили по Каховському мосту на Херсонщині. Вночі 12 серпня стало відомо про ще один удар по мосту через Дніпро.

В обидвох випадках ОК Південь повідомляло, що міст не придатний для експлуатації.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі Фактам ICTV заявив, що у російських військ тепер великі проблеми із постачанням.

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За словами Олександра Коваленка, проблеми у росіян почалися ще місяць тому, коли наші збройні сили вдарили по Антонівських мостах (автомобільному та залізничному) і по Дар’ївському мосту через річку Інгулець. А тепер ще й Каховський міст пошкоджено.

– На сьогодні ці мости – основні логістичні артерії, які постачають озброєння, техніку, особовий склад, ПММ з лівого берега Херсонської області на правий… Якщо вони (окупанти – Ред.) не зможуть поповнювати свої запаси, то не зможуть вести бойові дії. Тому вони опиняться у пастці, – вважає експерт.

Олександр Коваленко запевняє, що російські підрозділи на правому березі Херсонщини зараз у точнісінько такій ситуації, як і свого часу на острові Зміїний.

– Після того, як по острову ЗСУ завдали першого удару та знищили окупаційну групу росіян, було зрозуміло, що цей об’єкт знаходиться під вогневим ураженням наших збройних сил. І що ЗСУ можуть завдавати ще ударів, – зауважив військовий експерт.

Окупанти не можуть проводити забезпечення

Щодо Херсонщини: якщо війська окупантів не можуть проводити забезпечення своїх підрозділів, то вони мають показати “жест доброї волі” та відступити звідти.

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Олександр Коваленко заявив, що наразі росіяни не можуть забезпечити свої підрозділи на правому березі і тепер їм лишається або стати в оборону на лівобережжі та чекати, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ. Або ж імітувати оборону чи наступальні дії на правому березі, щоб підтримувати пропагандистський інформаційний фон про “демілітаризацію та денацифікацію”.

На запитання, чи можуть зараз окупанти відновити Каховський міст, Олександр Коваленко зазначив, що зробити ще швидко із дотриманням усіх вимог щодо будівництва мостів – ні.

– Якщо відновлювати такий об’єкт як Каховський міст, то необхідно дотримуватися вимог ДСТУ, використання матеріалів і термінів витримки бетону тощо… Це щонайменше 3-4 тижні на цьому мосту взагалі не повинен ніхто їздити. Проте окупанти одразу пускають транспорт, зокрема важку техніку на гусеницях: танки, різні БМП тощо, – наголосив військовий експерт.

Крім того, Олександр Коваленко не бачить сенсу окупантам відновлювати міст, бо все одно по ньому умовно післязавтра Збройні сили України можуть знову завдати ударів.

Що пишуть іноземні експерти?

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя повідомив, що 12 серпня внаслідок удару останній міст, яким російські війська транспортували військову техніку та боєприпаси до Новокаховської ГЕС, виведений з ладу.

Крім того, ЗСУ завдали ударів по російському складу боєприпасів у Веселому та Бериславському районі Херсонської області.

Розвідка Міноборони Великої Британії також заявила, що Антоновський та Каховський мости, швидше за все, окупанти не використовують для військового постачання. Ці транспортні артерії непридатні для руху важкої військової техніки.

Останніми днями російським окупантам вдалося провести лише поверховий ремонт пошкодженого Антонівського автомобільного мосту. Минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном.

З кінця липня 2022 року РФ використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

А в Херсонській ОВА повідомили, що з Херсону після чергового удару ЗСУ по Антоновському мосту почали вивозити родини російських військових.

Джерело: ОК Південь, Херсонська ОВА, ISW, UK Ministry of Defence