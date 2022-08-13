Серпень, 13 в 11:56

Російські окупанти вважають повномасштабну війну в Україні справжнім пеклом, деморалізовані та все частіше замислюються над втечею додому.

Як поінформували в Службі безпеки України, про це свідчать нещодавно перехоплені телефонні розмови російських солдатів, під час яких вони відкрито обговорюють з родичами шляхи втечі з війни.

Тож спецслужба оприлюднила підбірку нових “лайфхаків” рашистів для повернення додому. Серед них є такі варіанти:

Зараз дивляться

• “включити васю”, тобто прикинутися дурником;

• зламати руку, зіскочивши в нетверезому стані з танку;

• самостріл на марші.

Зокрема, в одній із перехоплених розмов матір поділилася з сином-окупантом “афганським дідовим рецептом” симулювання психічного розладу.

– Тобі потрібно зараз включати васю. Іди в медпункт і кажи, що в мене сильно болить голова, тисне там на вуха, мені здається, що зі мною хтось розмовляє, я вночі прокидаюсь, і… натягувати каску на очі, зрозумів?.. Дайте мені якусь таблетку, мені погано, у мене сильно болить голова, коротше, щоб ти включав васю, – порадила вона.

Іншому путінському солдату друг запропонував напитися та зламати руку, зістрибнувши з танка.

– Нажрись і з танка пизд*нись. Головне, щоб шию не зламав. Прямо руками вперед… Стрибай, як щучкою у воду. Головне обидві не зламай, – пояснив він.

Однак найбільш “винахідливими”, за даними СБУ, виявилися контрактники так званої елітної 39 окремої мотострілкової бригади РФ, котрі прострілювали один одному м’які частини тіла просто на марші. Це не надто допомогло окупантами: після лікарні їх відправили назад у підрозділ.

– Натомість їхньому командиру довелося перед командуванням пояснювати такі “доблесні” і прицільні поранення своїх підлеглих, – додали в СБУ.

У спецслужбі нагадали російським солдатам про існування нетравматичного способу втечі з війни: вони можуть здатися в полон. Для цього існує гаряча телефонна лінія 2402.

В одному з попередніх перехоплень СБУ російський окупант назвав Збройні сили України найсильнішою армією світу та розповідав про значні втрати в лавах путінських військ.

Крім того, СБУ публікувала перехоплення, в якому батьки радили військовим РФ ламати собі руки та ноги, щоб вижити у війні проти України.