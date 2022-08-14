Чи законне вручення повісток порушникам комендантської години – пояснення ЗСУ

Серпень, 14 в 16:52

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач погоджується, що в деяких випадках вручення повістки виглядає як покарання – наприклад, коли їх дають тим, хто порушив комендантську годину чи відвідувачам нічних клубів.

– Можливо, це й виглядає як покарання. Але це не покарання. Просто деякі начальники територіальних центрів, скажімо так, шукають найефективніший спосіб вручити повістку. Ми ж не йдемо на рибалку в місце, де не ловиться риба? Так і тут. Тим більше, те, що людина перебувала в нічному клубі та порушила комендантську годину, не означає, що вона не свідома, має погані моральні якості або взагалі злочинець. Це може бути абсолютно адекватна людина. Просто не вона сама прийшла в територіальний центр, а її запросили, – зазначив він.

Він зазначив, що те саме стосується чоловіків, які ще навесні евакуювалися на захід країни. Горбач повідомляє, що за статистикою, таким людям вручили в рази менше повісток, ніж тим, хто зареєстрований в західних областях.

– Хоча суб’єктивні враження можуть бути іншими, – резюмував він.

Джерело: Liga.net