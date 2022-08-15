Це перемога над собою: Тайра готується до змагань Ігри воїнів одразу з 4 видів спорту

Серпень, 14 в 21:50

Попри фізичні обмеження звільнена з військового полону парамедик Юлія Паєвська (Тайра) змагатиметься одразу в чотирьох видах спорту на Іграх воїнів (The Warrior games) – плавання, стрільби з луку, стрільби з гвинтівки та пауерліфтингу. І зараз вона посилено тренується.

– Першочерговими завданнями зараз є виступ на Warrior games, я не розраховую на перемогу через те, що я ще слаба дуже і це не той рівень, який був до полону. Але все одно я вийду. Я думаю те, що я вже вийшла на доріжку у басейні, взяла лук в руки і почала стріляти – це вже перемога над собою. Це і є ідея Warrior games – головний меседж цих змагань, що перемога мусить бути над собою. Ми повинні показати силу духу і що наші тіла мають обмеження, а наші душі немають жодних обмежень. Так і Україна – дух наш абсолютно не переможний, – розповідає Тайра.

Тайра запевняє, що тільки завдяки спорту пережила жахіття полону, бо була на піку своєї фізичної форми, готувалась до Ігор нескоренних.

– Саме спорт все життя витягував мене з усіх проблем зі здоров’ям, – каже вона.

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Фото: скрін з відео