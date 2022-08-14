Карта бойових дій на 14.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 14 в 14:58

На 172-гу добу повномасштабної війни російські військові застосовують усі види озброєння для обстрілів українських населених пунктів та позицій Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 14.08.2022

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку триває ротація підрозділів Західного військового округу РФ.

Зараз дивляться

На Харківському напрямку окупанти гатять зі ствольної та реактивної артилерії уздовж лінії зіткнення, активно застосовують безпілотник для повітряної розвідки, а також намагаються вирішити питання з логістичним забезпеченням підрозділів та поповненням втрат.

Авіаційних ударів ворог завдав біля Перемоги, Ртищівки та Питомника.

Довелося відійти армії РФ після невдалої спроби розвідки боєм у районі населеного пункту Питомник.

Із танків та реактивної артилерії окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Бражківки, Богородичного й Долини на Слов’янському напрямку.

Відбили ЗСУ безглуздий штурм загарбників у районі Долини, коли ті намагалися прорвати оборону українських підрозділів.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював позиції Збройних сил України з танків, ствольної та реактивної артилерії, а для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури використовував безпілотник.

Завдали авіаударів окупанти поблизу Спірного на Краматорському напрямку.

Втечею для РФ завершилася спроба розвідки боєм у районі Серебрянки. Не змогли штурмовими діями росіяни й покращити тактичне положення неподалік Спірного. Бої в районі Івано-Дарʼївки тривають.

Цивільна інфраструктура населених пунктів та позиції Сил оборони перебували під вогнем артилерії та танків на Бахмутському напрямку.

Авіаударів Росія завдала по районах Соледара та Веселої Долини. Відійшли окупанти після розвідки боєм поблизу Соледара та наступу в районі Зайцевого.

Низку населених пунктів на Авдіївському напрямку російські війська обстріляли з артилерії.

Авіаудари прийшлись поблизу Мар’їнки.

Відступила армія РФ після безуспішного штурму в бік Красногорівки та Пісків. Бої в районі населеного пункту Первомайське тривають.

Не припиняють окупанти обстрілювати лінію зіткнення зі ствольної, реактивної артилерії й танків на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Ворожа авіація діяла біля Пречистівки та Вугледара.

Розвідка боєм у районі Пречистівки у росіян провалилась. Тривають бої в районі Павлівки, де ворожі війська йдуть у наступ.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники намагаються утримати займані позиції.

Окупанти вдаються до повітряної розвідки та обстрілюють усю лінію зіткнення зі ствольної, реактивної артилерії й танків.

Втрати РФ на 14 серпня 2022

особового складу – близько 43 550 (+150),

танків ‒ 1 864 (+8),

бойових броньованих машин – 4 126 (+11),

артилерійських систем – 980 (+2),

реактивних систем залпового вогню – 261,

засобів протиповітряної оборони – 136,

літаків – 233,

гелікоптерів – 194 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5),

крилатих ракет – 187,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039 (+3),

спеціальної техніки – 91.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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