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Факти / Україна

Макрон підписав протоколи про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франції Еммануель Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на Єлисейський палац.

Зазначається, що французький парламент схвалив протоколи 2 серпня.

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– Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їхню безпеку перед поточною загрозою у їхньому безпосередньому сусідстві та зробить значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, у колективну позицію та нашу європейську безпеку, – кажуть в Єлисейському палаці.

Наразі заявку не ратифікували Швеції та Фінляндії не ратифікували тільки сім з 30 країн: Іспанія, Греція, Португалія, Словаччина, Чехія, Угорщина та Туреччина.

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Нагадаємо, на початку липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ у Північноатлантичний Альянс.

Крім того, президент США Джо Байден також вже затвердив ратифікацію щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

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