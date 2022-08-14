Окупанти на Луганщині заманюють людей на “референдум” фальшивими обіцянками – Гайдай

Серпень, 14 в 10:08

Російські окупанти обіцяють жителям Луганської області, які втратили житло і яким ніде зимувати, нібито вирішити цю проблему в обмін на участь у “референдумі”.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– На псевдореферендум росіяни закликають йти навіть тих, кому ніде зимувати. До прикладу, у Сватовому високопосадовці з РФ агітували біженців взяти участь у “референдумі”, обіцяли вирішити всі проблемні питання, – уточнює він.

Гайдай наголошує, що окупанти не збираються вирішувати проблеми людей, які вже кілька місяців вимушені жити на стадіоні – не в будинках, гуртожитках чи комунальних установах, а на відкритому спортивному об’єкті, тоді як до опалювального сезону залишилося лише два місяці.

Зараз дивляться

– Повертатись цим людям нікуди – їх житло зруйнував “русський мір”, який тепер дивиться безхатченкам Луганщини в очі та має совість щось обіцяти в обмін на голос, – додав Гайдай.

За його словами, зараз бої у Луганській області фактично не припиняються, а після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай